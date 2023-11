Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen ganz leicht höher erwartet. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien zwar positiv, könnten allerdings zu einem gewissen Teil bereits am Vortag in den hiesigen Kursen eingepreist worden sein, heisst es am Markt. Am Dienstag hatte der Rückgang der US-Inflation im Oktober auf 3,2 von 3,7 Prozent für steigende Aktienkurse gesorgt. Auch die US-Kreditmärkte reagierten positiv: Die Rendite für zehnjährige US-Treasury-Bonds ging deutlich auf 4,45 Prozent zurück.

15.11.2023 08:45