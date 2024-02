Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich in den Handel starten. Damit ist der Leitindex SMI immer noch auf gutem Weg, die zweite Börsenwoche in Folge einen Gewinn zu erzielen. Rückenwind kommt dabei aus Übersee. So drehte die Wall Street dank eines späten Endspurts überwiegend noch ins Plus. In Asien sorgt vor allem der japanische Nikkei für Gesprächsstoff, der nach annähernd dreieinhalb Jahrzehnten am Morgen ein Rekordhoch erreichte. Gestützt wird die jüngste Rekordjagd durch Wirtschaftsreformen auch den schwachen japanischen Yen.

22.02.2024 08:45