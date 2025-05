Die neue Woche dürfte ruhig beginnen. Denn die wichtigsten Börsen in Asien sowie in London sind heute feiertagsbedingt geschlossen. Damit fehlten wichtige Impulse, meint ein Händler. Der Blick der Anleger dürfte vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gerichtet sein, die am Mittwochabend bevorsteht. Dabei wird mehrheitlich keine Zinssenkung erwartet, obwohl dies US-Präsident Donald Trump immer wieder gefordert hat. Zudem stehen im Laufe der Woche zahlreiche Firmenabschlüsse bevor. Zudem werden heute die Inflationszahlen für den April veröffentlicht. Ökonomen erwarten eine weiter rückläufige bis gleichbleibende Teuerung: Konkret schätzen sie den Anstieg des Landesindex der Konsumentenpreise im April zum Vorjahresmonat zwischen +0,1 und +0,3 Prozent.