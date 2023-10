Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine moderat temperierte Erholung auch am Donnerstag weiter fortsetzen. Damit würde das Börsenbarometer SMI den dritten Tag in Folge Gewinne verbuchen. Auch die Vorgaben sprechen für eine anhaltende Aufwärtsbewegung. So hatte sich die Wall Street zur Wochenmitte im Plus aus dem Handel verabschiedet und auch in Asien sind die Kurstafeln überwiegend grün gefärbt. Dabei liefert auch der US-Anleihemarkt etwas Unterstützung. Zur Wochenmitte sind die Renditen merklich gesunken.

12.10.2023 08:45