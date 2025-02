Und vor diesem Hintergrund kämen die Zolldrohungen von Trump nicht gut an, heisst es. Es wird befürchtet, dass Importzölle die Inflation wieder anheizen könnten. Trump hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt. Damit bleibt es ungewiss, ob der hiesige Markt schon bald wieder genug Schwung hat, seinen Weg zum Allzeithoch aus dem Januar 2022 bei 12'997 Punkten wieder aufzunehmen.