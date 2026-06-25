«Das könnte für die Techpapiere nach ein paar schwierigen Tagen den Wendepunkt darstellen», meint ein Händler. Nachbörslich legten Micron denn auch deutlich zu. Und in Asien schossen die Leitindizes in Japan und Südkorea um knapp 5 rsp. 6 Prozent nach oben. Gut für die Stimmung an den Aktienmärkten ist auch die Ölpreisentwicklung: Der Preis für ein Fass der Sorte Brent gab in der Nacht weiter nach.