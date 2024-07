Der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss gemäss den vorbörslichen Indikationen anhalten. Erneut sorgten negative Vorgaben aus den USA für Verstimmung unter den Anlegern. Am Vortag ging es nach einem zwischenzeitlichen Stabilisierungsversuch bei den US-Technologiewerten weiter nach unten. Zunehmende Befürchtungen, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis sich die hohen Investitionen der Tech-Giganten in Künstliche Intelligenz auszahlen, lösten Gewinnmitnahmen auf breiter Front aus. Dabei gerieten Papiere aus der Halbleiterbranche besonders unter Druck.