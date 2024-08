Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seine Aufwärtstendenz der vergangenen Tage fortsetzen. Seit dem Absturz Anfang August hat der Leitindex SMI innert sechs Börsentagen mehr als 500 Punkte hinzugewonnen. In diesem Umfeld könnte es vereinzelt aber durchaus auch zu Gewinnmitnahmen kommen, heisst es im Handel. Die Vorgaben sprechen derweil ebenfalls für einen freundlichen Auftakt. Die Wall Street ging zur Wochenmitte fester aus dem Handel und auch in Asien ziehen die Kurse mehrheitlich an.