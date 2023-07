Mit dem Start in die neue Handelswoche dürfte die Nervosität der Investoren nochmals zunehmen. Dies zeigt sich auch an den erneut leichteren vorbörslichen Indikationen. In dieser Woche geben etwa in den USA die Grossbanken den Startschuss für die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Die Vorgaben aus Übersee sind derweil durchwachsen. Die Wall Street war am Freitag tiefer aus dem Handel gegangen. In Asien starten die Börsen uneinheitlich in die neue Woche, wobei hier zum Teil die neusten Inflationszahlen aus China belasteten.

10.07.2023 08:45