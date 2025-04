Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach einem eher halbherzigen Erholungsversuch erneut ein Tag mit hohen Verlusten ab. Ein Ende der Eskalation im Zoll-Streit ist nicht in Sicht. Über Nacht traten die neuen, höheren Zölle auf Waren diverser Länder in Kraft und so gelten mittlerweile auch auf Schweizer Produkte Zölle in Höhe von 31 Prozent.