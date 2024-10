Am Vorabend nach dem europäischem Börsenschluss war das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung publiziert worden. Die Mitschrift zeigte, dass eine «erhebliche Mehrheit der Teilnehmer» eine Senkung der Zinssätze um den grösseren Betrag von einem halben Prozentpunkt befürwortet hatte. Damit rücken nun die neuesten Preisdaten am Nachmittag in den Fokus. Nach dem sehr robusten Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag preist der Markt aktuell einen weiteren Zinsschnitt um 25 Basispunkte im November ein. Je nachdem wohin sich die Inflation bewegt, könnten sich die Einschätzungen wieder etwas ändern.