Parallel dazu richtet sich der Fokus der Investoren zunehmend auf die Geldpolitik. Mit Spannung erwartet wird der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, von dem sich die Märkte Hinweise auf den weiteren Zinspfad und die Konjunkturaussichten erhoffen. «Die Geldpolitik könnte die geopolitischen Themen schon bald wieder als wichtigsten Taktgeber an den Börsen ablösen», sagt ein Marktbeobachter. In der Schweiz folgt am Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB).