An der Schweizer Börse werden zum Wochenschluss leicht festere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und Fernost dürften für gute Stimmung sorgen, sagen Händler. Darauf deuten auch die vorbörslichen Indikationen hin. Allerdings wird nach dem Feiertag am gestrigen Donnerstag, an dem in der Schweiz nicht gehandelt wurde, kein sehr aktives Geschäft erwartet. «Viele Marktteilnehmer dürften sich bereits in ein langes Wochenende verabschiedet haben», meint ein Händler. Zudem seien die Impulse bislang dünn gesät. So könnte der Markt nun auch die jüngsten Gewinne konsolidieren und damit einen Gang zurückschalten, nachdem der SMI in der laufenden Woche bislang knapp drei Prozent zugelegt hat.