Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag laut vorbörslichen Indikationen eine Spur höher erwartet. Allzu stark dürften die Kurse aber wohl kaum steigen, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind insgesamt eher negativ. Vor allem Technologiewerte standen in den USA unter Druck. Vor dem am Mittwochabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalsbericht des KI-Chip-Herstellers Nvidia verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es weiter. Die Angst, dass Nvidia angesichts der hohen Erwartungen enttäuschen könnte, sei sehr gross. Zudem könne Nvidia allein den S&P500 Index bewegen, heisst es in einem Kommentar von Swissquote.