Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss den vorbörslichen Indikationen leicht fester in den Handel starten. Eine klare Erholung von den zuletzt verlustreichen Wochen zeichnet sich damit aber nicht ab. Die Vorgaben aus Übersee geben keinen klaren Trend vor. An der Wall Street gingen der Standardwerteindex Dow Jones zum Wochenstart leichter, S&P 500 und Nasdaq dagegen etwas fester aus dem Handel. Und auch in Asien tendieren die Märkte am Dienstagmorgen uneinheitlich.