Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag gemessen am Leitindex vorbörslich etwas fester gesehen. Dabei dürfte vor allem der schwergewichtige Roche-Genussschein dem SMI Unterstützung verleihen. Die Aktienmärkte in den USA sind derweil am Vortag auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt. Allerdings seien die Kurse dort im laufenden Jahr auch stärker gestiegen als hierzulande. Von daher habe der Schweizer Markt durchaus noch etwas Nachholpotenzial.

05.12.2023 08:45