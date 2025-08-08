Experten verweisen mit Blick auf die Robustheit des SMI darauf, dass viele Firmen mit hoher Marktkapitalisierung wohl nur wenig von den Zöllen direkt betroffen seien, da sie bereits vor Ort in den USA produzieren. Zudem bleibe die Hoffnung, dass doch noch ein tieferer Satz ausgehandelt wird. Dadurch könne sich der Index gut halten. Sollten diese Zölle aber doch über einen längeren Zeitraum gelten, dürfte auch der Aktienmarkt die Grundbelastung für die Schweizer Wirtschaft zunehmend berücksichtigen. Die Vorgaben der internationalen Börsen sind derweil gemischt, marktbewegende Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 8.15 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 11'830,45 Punkten. Damit ist sowohl eine leicht negative als auch eine knapp positive Wochenbilanz noch möglich.
Anleger sollten die Pharmawerte Roche (-1,1 Prozent) - die zudem laut Händlern von Morgan Stanley abgestuft wurden -, Novartis (+0,4 Prozent) und auch den Zulieferer Lonza (-0,1 Prozent) weiter im Blick behalten. Noch gelten die Zölle nicht für Pharmaprodukte, allerdings drohte Trump zuletzt für die Branche mit mittelfristig deutlich höheren Abgaben und will generell tiefere Medikamentenpreise durchsetzen.
Sandoz (-2,1 Prozent) stehen einen Tag nach ihrem massiven Kursplus dank starker Zahlen im Spannungsfeld zweier Analystenstudien. Während Jefferies die Einstufung für den Generikahersteller trotz leichter Zielerhöhung auf «Hold» senkte, bleibt Barclays mit deutlich höherem Kursziel bei «Overweight».
Swiss Re (-0,8 Prozent) stehen nach Zahlen des deutschen Wettbewerbers Munich Re im Blick.
Für DocMorris (-2,1 Prozent) könnte es beim wichtigsten Umsatztreiber Probleme geben - das E-Rezept-System in Deutschland weist laut Apothekerverbänden derzeit vermehrt Störungen und Instabilitäten auf.
Derweil könnten einige Titel durch Änderungen der MSCI-Indizes bewegt werden. So müssen beispielsweise Temenos (-0,9 Prozent) den MSCI Global Standard verlassen, dafür steigen Belimo (-0,1 Prozent) in diesen Index auf.
In der zweiten Reihe rücken auch Mobimo (kein vb Kurs) nach Halbjahreszahlen in den Fokus. Die Immobiliengesellschaft hat dank höherer Verkaufserlösen und Bewertungseffekten klar mehr Gewinn erzielt und blickt zudem positiv in die Zukunft.
dm/cg
(AWP)