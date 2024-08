Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnet SMI notiert um 08.15 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 12'336,99 Punkten. Das bisherige Jahreshoch bei 12'434 von Mitte Juli bleibt damit in Reichweite. Im bisherigen Wochenverlauf gab es per Saldo kaum Bewegung: Der SMI schloss am Mittwoch praktisch auf demselben Stand wie am vergangenen Freitag.