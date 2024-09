Nachrichten gab es am Wochenende auch von der UBS (-0,1 Prozent), die in den USA ein fünfköpfiges Finanzberaterteam eingestellt hat. Die neu zur Grossbank stossende Wingman Capitol Group in Bethesda, Maryland, verwaltet Angaben zufolge Kundenvermögen in Höhe von 650 Millionen Dollar.