Während in Südkorea die politische Zukunft von Präsident Yoon Suk Yeol weiter ungewiss ist, haben die französischen Abgeordneten am Mittwoch ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Premierminister Michel Barnier verabschiedet. Derweil hat Fed-Chef Jerome Powell an einer Podiumsdiskussion die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die Fortschritte bei der Inflation hervorgehoben und einmal mehr betont, dass die US-Währungshüter es nicht eilig haben, die Zinsen zu senken. Die Aussichten auf eine Zinssenkung im Dezember blieben damit in der Schwebe, so ein Börsianer.