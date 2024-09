Zum Wochenschluss zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine etwas tiefere Börseneröffnung ab. Am Vortag waren die zeitweise deutlichen Kursgewinne des Leitindex SMI vor allem wegen schwächerer Schwergewichte merklich zusammengeschmolzen. Der beherzte erste Zinsschritt der US-Notenbank hatte an den Finanzmärkten für Kauflaune gesorgt. In den USA markierten der Dow Jones und S&P 500 denn auch Rekordstände. In Asien ziehen die Kurse zum Wochenschluss weiter an.