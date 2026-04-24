Der Blick ist weiter auf den Nahen und Mittleren Osten gerichtet. Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit über 105 US-Dollar je Fass auf dem zuletzt wieder erhöhten Niveau. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Für Unsicherheit gesorgt hatten am Vortag auch weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Strasse von Hormus.