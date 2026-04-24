Der Blick ist weiter auf den Nahen und Mittleren Osten gerichtet. Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit über 105 US-Dollar je Fass auf dem zuletzt wieder erhöhten Niveau. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Für Unsicherheit gesorgt hatten am Vortag auch weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Strasse von Hormus.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI um 08.15 Uhr mit 13'240 Punkten (-0,06 Prozent) minimal tiefer. Damit zeichnet sich auch eine negative Gesamtwoche ab, wobei es auf dem genannten Niveau knapp 1,5 Prozent wären. In den vier Wochen davor hatte der SMI rund 1100 Punkte bzw. fast 9 Prozent zugelegt. Das aktuelle Niveau ist nicht weit weg vom Stand von Ende 2025.
Im Fokus hierzulande steht weiterhin die Berichtssaison der Unternehmen zum ersten Quartal. So haben heute der Baustoffhersteller Holcim (+3,8 Prozent) sowie der Logistikkonzern Kühne+Nagel (+2,8 Prozent) ihre Ergebnisse präsentiert. Beide Firmen haben zum Teil deutlich über den Erwartungen abgeschnitten, was - zumindest vorbörslich - honoriert wird.
Am Vortag war das Geschehen von den Ergebnissen von Nestlé (-0,2 Prozent) und Roche (PS -0,3 Prozent) geprägt gewesen. Die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns hatten dabei nach gut aufgenommenen Wachstumszahlen fast 6 Prozent zugelegt, auch die PS des Pharmakonzerns hatten nach flachem Start zum Schluss gegen 4 Prozent gewonnen. Die beiden Titel hatten damit fast im Alleingang auch für ein starkes Plus im SMI gesorgt.
Gesucht sind im breiten Markt vorbörslich Inficon (+3,8 Prozent) und Siegfried (+2,3 Prozent) nach Unternehmensnachrichten.
Erneut werden heute auch diverse Titel ex-Dividende gehandelt: es sind dies Amrize (0,44 USD), Galderma (0,35 Fr.), Ascom (0,20 Fr.), Bell (7,00 Fr.), Cosmo (2,10 EUR), Inficon (2,00 Fr.) und Vetropack (0,50 Fr.).
uh/to
(AWP)