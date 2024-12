Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst an seinen verhaltenen Wochenauftakt anknüpfen und etwas tiefer oder wenig verändert in den Handel starten. Die Vorgaben werten Händler als uneinheitlich: In den USA hat die Wall Street nach dem zuletzt starken Lauf eine Pause eingelegt. In Asien überwiegen dagegen die Kursgewinne nach der Ankündigung Pekings, im nächsten Jahr «proaktivere» fiskalische Massnahmen und eine «mässig» lockere Geldpolitik zu ergreifen, um den Binnenkonsum anzukurbeln.