Für den Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Dienstag auf eine zurückhaltende Eröffnung hin. Am Vortag war der Leitindex SMI in einer insgesamt volatilen Sitzung zunächst erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 13'000 Punkten gestiegen. Am Ende schloss er aber nur wenig verändert. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für eine gewisse Zurückhaltung.