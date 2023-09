Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag fester erwartet. Leicht freundliche Vorgaben aus den USA und stärkere Kursgewinne in Fernost sollten den Kursen Auftrieb verleihen, heisst es am Markt. Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA wieder verstärkt, heisst es am Markt. Zudem setzten die Marktteilnehmer darauf, dass die jüngsten Massnahmen Chinas die schwächelnde Konjunktur in dem Land wieder zum Laufen bringt. Händler erwarten aber einen ruhigen Handelstag. Denn die US-Börsen bleiben zum Wochenstart wegen des Feiertags Labor Day geschlossen. Zudem sind die Impulse zum Wochenstart dünn gesät, denn die Bilanzsaison ist praktisch abgeschlossen. Allerdings veröffentlicht das Seco heute um 09.00 Uhr die Wachstumszahlen der Schweiz für das zweite Quartal.

04.09.2023 08:45