Der japanische Nikkei-Index, der am Montag um 12,5 Prozent abgestürzt war, machte mit einem Plus von 9,5 Prozent deutlich Boden gut. Auch in den USA zeichnet sich nach einem sehr schwachen Wochenauftakt eine Besserung ab. Die US-Aktien-Futures werden jedenfalls klar im Plus gehandelt. Schon am Vortag hatten die US-Aktienmärkte einen grossen Teil der anfänglichen Verluste wieder aufgeholt. Zwar wird die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA etwas höher eingeschätzt, doch eine weiche Landung der Wirtschaft gilt noch immer als das wahrscheinlichste Szenario. Zudem könnte sich im Falle weiterer Marktturbulenzen die US-Notenbank Fed dazu veranlasst sehen, die Geldpolitik schneller zu lockern als gedacht, heisst es am Markt weiter.