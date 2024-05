Zum Wochenschluss steht die Börsenampel am Schweizer Aktienmarkt weiter auf grün. Seit Monatsbeginn hat der Leitindex SMI eine rasante Klettertour hinter sich, die ihm ein Plus von mehr als 700 Punkten beschert hat. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer als eher gedämpft. Zwar übersprang der Dow Jones Industrial erstmals in seiner Geschichte die Marke von 40'000 Punkten, schloss am Ende aber mit einem knappen Minus. In Asien geben die Kurse am Freitag ebenfalls überwiegend nach.