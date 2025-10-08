Investoren hätten vor allem in den USA zuletzt eine Kauf-Pause eingelegt, kommentierte eine Händlerin. Allerdings bewegten sich die Kurse dort bereits nahe ihren Allzeithochs. Aussagen von Oracle über die Gewinnmargen hätten einige Investoren ernüchtert und die Euphorie gedämpft, die auf die Ankündigungen von OpenAI und AMD zu Beginn der Woche gefolgt sei. Hierzulande steht aber vor allem ABB im Fokus: der Konzern hat den Verkauf seines Robotik-Geschäfts an die japanische SoftBank Group angekündigt.