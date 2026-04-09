Es ist noch zu früh, um «Alles wird gut» zu proklamieren, kommentiert ein Marktteilnehmer. Die Waffenruhe stehe auf wackligen Beinen. Die iranische Nachrichtenagentur Fars liess am Abend verlauten, der Iran erwäge wegen der anhaltenden Angriffe Israels auf die libanesische Hisbollah bereits wieder einen Ausstieg aus der Vereinbarung. Zudem gab es Beschuldigungen von Seiten des Iran, dass einige Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen worden seien. «Ich wäre sehr vorsichtig, davon auszugehen, dass der Irankonflikt bald beendet wird», so ein Analyst.