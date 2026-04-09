Nach den europäischen Börsen ist es am Mittwoch zwar auch an den US-Aktienmärkten deutlich aufwärtsgegangen. In Asien geht es am Donnerstagmorgen nun aber leicht abwärts. Die wichtigsten Indizes in Japan, China und Korea büssen zwischen 0,3 und 1,6 Prozent ein.
Es ist noch zu früh, um «Alles wird gut» zu proklamieren, kommentiert ein Marktteilnehmer. Die Waffenruhe stehe auf wackligen Beinen. Die iranische Nachrichtenagentur Fars liess am Abend verlauten, der Iran erwäge wegen der anhaltenden Angriffe Israels auf die libanesische Hisbollah bereits wieder einen Ausstieg aus der Vereinbarung. Zudem gab es Beschuldigungen von Seiten des Iran, dass einige Punkte der Waffenstillstandsvereinbarung gebrochen worden seien. «Ich wäre sehr vorsichtig, davon auszugehen, dass der Irankonflikt bald beendet wird», so ein Analyst.
Ölpreise etwas höher
Die Unsicherheit liess auch die Ölpreise in der Nacht wieder etwas anziehen. Nachdem der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Mittwochnachmittag zeitweise noch unter 91 US-Dollar gefallen war, notiert er aktuell bei knapp 97 Dollar.
Makrodaten gelten angesichts der Ereignisse im Nahen Osten weiterhin als nebensächlich. Heute wird allerdings in den USA der PCE-Index veröffentlicht, das von der US-Notenbank bevorzugte Mass für die Inflation.
Alle SMI-Titel im Plus
Für den SMI berechnet die Bank Julius um 8.10 Uhr ein Plus von 0,20 Prozent auf 13'140 Punkte. Die vorbörslichen Indikationen sind allerdings nicht sehr stabil und schwanken um den Vortageswert. Am Mittwoch ist der Leitindex um 2,53 Prozent hochgeschnellt. Aktuell werden alle 20 SMI-Werte im Plus erwartet, und zwar zwischen +0,1 und +0,3 Prozent.
In der Tendenz werden Zykliker wie Richemont, Logitech und auch die UBS etwas weiter vorne gesehen als defensive Titel wie Swisscom, Nestlé oder Swiss Life. Wichtige Nachrichten zu den einzelnen SMI-Titeln sind Mangelware.
Im SMIM fallen VAT mit einem Plus von 2,2 Prozent positiv auf, nachdem Barclays das Rating auf «Overweight» erhöht hat.
Am breiten Markt könnten sich laut den vorbörslichen Indikationen ausserdem Barry Callebaut nach einem Analystenkommentar und Also sowie Basilea nach Firmennews positiv vom Gesamtmarkt abheben.
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(AWP)