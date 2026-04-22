«Unter dem Strich ist zunächst die zweite Verhandlungsrunde gescheitert und die Märkte steuern wie Thelma & Louise auf eine massive globale Energieversorgungslücke zu», kommentierte ein Händler. Durch die verlängerte Waffenruhe bleibe aber immerhin die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche und letztendlich ein Friedensabkommen. Insgesamt bleibe es ein «hochkomplexes und zähes» geopolitisches Schachspiel mit vielen Unsicherheiten. Mit Blick auf den Kalender stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Insbesondere nach US-Börsenschluss legen mit Tesla, IBM oder Texas Instruments aber einige Tech-Schwergewichte ihre Quartalszahlen vor. Hierzulande hat ABB am Morgen bereits über ein starkes Auftaktquartal berichtet.