Der Start in die neue Handelswoche dürfte am Schweizer Aktienmarkt von Zurückhaltung geprägt sein. Darauf deuten die etwas tieferen vorbörslichen Indikationen hin, die damit den Vorgaben aus Übersee folgen. An der Wall Street waren am Freitag sowohl der breite S&P 500 als auch der Technologieindex Nasdaq leichter ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones legte dagegen knapp zu. In Asien wiederum geht es für die meisten Börsen zum Wochenstart abwärts.

14.08.2023 08:45