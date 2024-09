Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag laut den vorbörslichen Indikationen leicht höher eröffnen. Der Leitindex SMI dürfte somit oberhalb der 12'000-Punkte-Marke starten, die er am Vortag trotz leichter Verluste verteidigt hatte. Die Vorgaben aus den USA sind tendenziell positiv. Die Erwartungen an eine kräftige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Mittwochabend seien zuletzt deutlich gestiegen, begründen Händler die optimistische Marktstimmung. Grundsätzlich sei das Geschehen im Vorfeld dieses Zinsentscheides aber von Zurückhaltung und Nervosität geprägt.