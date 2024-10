Der Iran hat in Reaktion auf die Bodenoperation Israels im Libanon Raketen auf Israel abgefeuert. Nun hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Vergeltung geschworen. Investoren fürchten, dass der Nahostkonflikt ein Aufwärtsrisiko für die Ölpreise und die Inflation darstellt. Gleichzeitig blicken die Anleger auf den US-Arbeitsmarkt. Bevor am Freitag die monatlichen Daten kommen, stehen zunächst der ADP-Report und die wöchentliche Statistik an. Auch der Hafenarbeiter-Streik an der Ost- und Golfküste der USA macht dem Markt weiterhin zu schaffen. Am Markt herrsche derzeit eine ausgeprägte Nervosität, ist denn auch von verschiedenen Beobachtern zu hören.