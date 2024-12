In Asien reagieren Investoren eher verschnupft auf die am Morgen publizierten Konjunkturdaten aus China. Im Tagesverlauf stehen dann noch Stimmungsdaten aus Deutschland und der Eurozone an. Wie bereits in der Vorwoche werden auch diese Woche zahlreiche Notenbanken über ihre Zinspolitik informieren, allen voran die US-Notenbank Fed am Mittwoch. Aber auch die Bank of England, die Bank of Japan sowie die People's Bank of China könnten für Gesprächsstoff sorgen.