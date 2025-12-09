Der Grossteil der Marktteilnehmer erwartet eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte auf neu 3,5 bis 3,75 Prozent. «Obwohl eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt fast sicher erscheint, werden die Wirtschaftsprognosen des Fed und die Kommentare von Fed-Chef Powell eine grosse Rolle dabei spielen, wie die Märkte reagieren - nicht nur in dieser Woche, sondern möglicherweise auch für den Rest des Monats», kommentiert ein Marktexperte. Derzeit positionierten sich viele Investoren für einen eher flachen Lockerungszyklus in den USA. Viele Wall-Street-Banken prognostizieren für 2026 weniger Zinssenkungen wegen anhaltender Inflationssorgen und der Erwartung einer widerstandsfähigeren US-Wirtschaft.