Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI an seine Vortagestendenz anknüpfen. Auch die Vorgaben geben keine klare Richtung vor. Während die Wall Street freundlich geschlossen hat, geben die Börsen in Asien am Dienstagmorgen nach, nachdem sie am Montag teilweise starke Zuwächse verbucht hatten.

07.11.2023 08:45