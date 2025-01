Mit Trump sollten sich Investoren auf eine erhöhte Volatilität an den Märkten einstellen, lautet der Tenor am Markt. Der neue US-Präsident plane gleich für seinen ersten Tag im Amt eine Vielzahl an Erlassen. «Mit Trump werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt und es ist zu erwarten, dass die politisch motivierten Kursschwankungen zunehmen», heisst es denn auch bei der Helaba in einem Kommentar. «Im Fokus der Märkte stehen die Handelspolitik und insbesondere die angedrohten Importzölle sowie die Sicherheits- und Einwanderungspolitik.» Zudem beginnt in Davos das WEF an diesem Montag, das in den kommenden Tagen auch immer wieder für Impulse sorgen könnte.