Während sich Marktbeobachter einig sind, dass die Abstufung der US-Bonität durch Fitch nichts über die politische Führung der USA aussagt, was nicht bereits bekannt sei, "scheinen die Anleger das Ausmass der möglichen Abwärtsbewegung am Markt testen zu wollen", sagt ein Händler. Immerhin haben einige Indizes zuletzt deutlich zugelegt, so dass einige Investoren in einem solchen Umfeld erst einmal Gewinne versilberten. Vor dem zum morgigen Wochenschluss anstehenden monatlichen US-Jobreport sei ohnehin mit einer gewissen Vorsicht am Markt zu rechnen.