An der Schweizer Aktienbörse zeichnet sich zur Wochenmitte ein wenig veränderter Auftakt ab. Dem Markt steht ein impulsarmer Handelstag bevor, da der Kalender sowohl auf Unternehmens- als auch auf Datenseite leergefegt ist. Die Vorgaben aus Übersee geben ebenfalls keine klare Richtung vor. In den USA haben der S&P 500 sowie die Nasdaq-Indizes erneut Höchststände erklommen. Allerdings deuteten die zum Handelsschluss kaum veränderten Indexstände auf Ermüdungserscheinungen hin. In Asien finden die Börsen ebenfalls keinen einheitlichen Nenner.