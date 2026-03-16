Im Iran-Konflikt gibt es derzeit zwar keine negativen Überraschungen, wirkliche Entspannungssignale allerdings auch nicht. So hat US-Präsident Donald Trump etwa die Nato-Verbündeten mit konfrontativen Worten zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Strasse von Hormus gedrängt. Die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA dabei nicht helfen, sagte Trump in einem kurzen Interview der «Financial Times». Der Ölpreis (Brent) hat über das Wochenende leicht angezogen und notiert bei rund 105 Dollar das Fass.