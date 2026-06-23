Für etwas Entspannung sorgt immerhin die geopolitische Lage. Die USA und Iran haben laut US-Vizepräsident JD Vance bei ihren Gesprächen in der Schweiz Fortschritte erzielt und eine Grundlage für ein endgültiges Abkommen geschaffen. Die Aussicht auf IAEA-Inspektionen sowie die Offenhaltung der Strasse von Hormus nähren die Hoffnung auf eine Beruhigung der Lage. Entsprechend verharren die Ölpreise auch am Dienstag auf dem tiefsten Niveau seit Beginn des Konflikts.