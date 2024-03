Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich auch zum Wochenschluss eine freundliche Eröffnung ab. Damit ist der Leitindex SMI auf gutem Weg, diese Börsenwoche mit einem Plus zu beenden. Seit der Wochenmitte ist der Index auf einen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Unterstützung erhält der Markt am Freitag auch von den Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street haben Zinshoffnungen dem Börsenrally neues Leben eingehaucht und auch in Asien legen die Börsen dank der starken US-Vorgaben zu.

08.03.2024 08:45