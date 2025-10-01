Nachdem sie bereits am Vortag den Markt massgeblich gestützt hatten, stehen auch zur Wochenmitte die Pharmaschwergewichte Novartis (+1,3 Prozent) und Roche (+1,1 Prozent) vorbörslich bereits im Fokus. Wie am Vorabend bekannt wurde, hat der US-Konzern Pfizer zugestimmt, die Preise für Medikamente, die das Unternehmen an das Medicaid-Programm für einkommensschwache Amerikaner verkauft, zu senken und sicherzustellen, dass die USA für neue Medikamente nicht mehr bezahlen als andere einkommensstarke Nationen. US-Präsident Trump sagte, er erwarte, dass andere Arzneimittelhersteller diesem Beispiel folgen würden.