Neben der Berichtssaison haben die Zinserwartungen die Börsianer weiterhin fest im Griff. «Während der Datenkalender überschaubarer ist, gewinnen die Aussagen der geldpolitischen Entscheidungsträger zusätzlich an Bedeutung», kommentiert ein Händler. So stehen im Tagesverlauf Reden einiger hochrangiger Vertreter der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Erst am Vortag hatte der Chef der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, einmal mehr die Frage aufgeworfen, ob die hartnäckige Inflation und die robuste Wirtschaft eine Zinssenkung in diesem Jahr zulassen würden.