Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit positiver Tendenz. Nach zwei sehr schwachen Wochen zu Beginn des Krieges im Iran scheint sich der hiesige Leitindex SMI nun vorerst im Bereich von 13'000 Punkten zu stabilisieren. Entscheidende Neuigkeiten zum Nahostkonflikt gibt es momentan zwar nicht, an den Finanzmärkten hat sich die Lage zumindest für den Moment dennoch leicht entspannt. Im Vorfeld der Zinsentscheide verschiedener Notenbanken könnte dies allerdings auch lediglich die Ruhe vor dem Sturm sein.