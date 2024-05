Der Handel dürfte zunächst ohnehin von einer gewissen Zurückhaltung geprägt sein, sind sich Börsianer einig. Inflationszahlen aus der EU und den USA dürften im Verlauf dann das Geschehen beeinflussen. In den USA wird das von der US-Zentralbank Fed bevorzugte Inflationsmass PCE veröffentlicht. Die Daten sind mitentscheidend für den geldpolitischen Kurs der EZB und der Fed. Zinsphantasien sind nach wie vor eine zentrale Antriebsfeder für die Märkte. Wenn die EZB in der kommenden Woche entscheidet, hoffen Marktakteure auf die erste Senkung. Beim Fed dagegen rückt die Hoffnung auf einen ersten Schnitt immer weiter in die Ferne.