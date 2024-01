Nach dem starken Wochenauftakt dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag etwas vorsichtiger starten. Dabei sprechen die Vorgaben aus Übersee durchaus für Anschlussgewinne. An der Wall Street setzen die Indizes ihre Rekordjagd fort. In Asien ziehen die Kurse überwiegend an. Die Bank of Japan hat am Morgen ihre ultralockere Geldpolitik bestätigt. In China sorgt ein Bericht über ein umfangreiches Stabilisierungspaket der Behörden für die Aktienmärkte für Auftrieb.

23.01.2024 08:45