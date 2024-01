Die vorbörslichen Indikationen deuten zur Wochenmitte für den Schweizer Aktienmarkt eine freundliche Eröffnung an. Nach einem starken Wochenstart am Montag hatte der Leitindex SMI diese Gewinne am (gestrigen) Dienstag wieder nahezu komplett abgegeben. Dass sich nun ein festerer Start abzeichnet, habe vor allem mit den US-Vorgaben zu tun, heisst es im Handel. An der Wall Street hat der Streaming Anbieter Netflix am Vorabend mit seinen nachbörslichen Zahlen positiv überrascht. In Asien ist das Bild unterdessen gemischt.

24.01.2024 08:45