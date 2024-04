Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag leicht freundlich in die neue Börsenwoche starten. Die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten dürfte die Anleger aber erneut vorsichtig agieren lassen. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen verhaltenen Handelsverlauf. In den USA beendete die Wall Street am vergangenen Freitag ihre bislang schwächste Woche im Jahr 2024. In Asien zeigen sich die Börsen zu Wochenbeginn uneinheitlich.