Am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an die freundliche Tendenz vom Wochenstart anknüpfen, wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Mit vier vorbörslichen Blue Chips mit Zahlen rückt nun auch hierzulande die Berichtssaison verstärkt in den Fokus der Investoren. Die Vorgaben aus Übersee werden derweil als uneinheitlich gewertet. Einer erholten Wall Street stehen überwiegend schwächere Börsenplätze in Asien gegenüber.